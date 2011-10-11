Нужно сделать слайдер на jquery по аналогии с easy slider.

ТЗ:

1. Смотрим макет: http://www.sil-design.ru/likebox/

2. Надо чтобы макет был рабочий и пролистывал слайдер. по аналогии с easy slider (Можете скачать и посмотреть - http://2web-master.ru/easy-slider-17-numeric-navigation-jquery-slider.html)

3. Т.е. один в один, как easy slider! Но есть одно но, надписи на стрелках должны исчезать и появляться при клике.

Т.е., к примеру, я кликаю на стрелку в право, надписи на левой и правой стрелки убрались (фэйд аутом) блок слайдера сменился и новые надписи появились (фэйд ином).

Можно (даже желательно, но не обязательно) сделать это с помощью easy slider, немного доработав код.

Предлагайте цену.

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