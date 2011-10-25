Доверстать диз на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки123 просмотра

Доверстать диз на WordPress - правую колонку. Желательно человек разбирающийся в данной ЦМС поскольку требуется еще и установить блок поиска под стиль дизайна, а так же вывод ссылок с блога категорий.

WordPress
14 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bukowina
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$30
1 день
Четко выполнил работу. даже больше чем договаривались. Глубоко разбирается в своем деле - Рекомендую!
Отличный заказчик, очень четко изъясняет суть задачи, всегда на связи Человек приятный в общении, спокойно выслушивает предложение и правки в ходе работы Оплата без задержек В общем, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Bukowina
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад