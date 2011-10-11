Суть: Парсятся xls файлы - детализации звонков по номерам абонента. Проблема: Из всех звонков за один день записывается только один. В результате в исходном файле могло быть 1000 звонков, ...
Доработать небольшой движок на Codeigniter
Нужно доработать движок на Codeigniter с использованием jQuery.
Задание такое: Имеется главная страница, на ней расположен элемент "Категория" - , в нем есть список товаров.
Если выбираем "Вино", то справа добавляется еще "Цвет" - выбрать какое Вино( красное или белое), выбираем Белое, появляется еще "Тип" - выбрать (сухое, сладкое или полусладкое) и появляется "Страна" - с выбором страны (Франция, Италия и т.д.) и жмем кнопку "Поиск".
Данным методом формируем фильтр, для отправки запроса SQL в БД. Также пользователь может не выбирать следующий , тем самым расширяя зону поиска по товарам.
В главном есть и другие главные категории, к примеру "Вермут, Джин" - т.к. эти товары отличаются спецификой(Джин не может быть сладким или полу, Джин не может быть красными или белыми), то на таких товарах имеются "селекты" : "Категория"-"Страна"
Игристое вино: "Категория"-"Цвет"-"Тип"-"Страна"
Коньяк: "Категория"-"Выдержка лет"-"Страна"
Виски: "Категория"-"Выдержка лет"-"Страна"
Главным моментом, является то, что загрузка контента из БД в результате поиска, должен происходить на ajax без перезагрузки страницы. А переход на внутреннюю страницу товара с перезагрузкой, и если пользователь нажал кнопку "Назад" в браузере, то результаты предыдущего поиска должны быть запомнены(наверное куками).
Вот это надо реализовать. Дамп БД вам дам. Спасибо.
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