Доработать небольшой движок на Codeigniter

Нужно доработать движок на Codeigniter с использованием jQuery.

Задание такое: Имеется главная страница, на ней расположен элемент "Категория" - , в нем есть список товаров.

Если выбираем "Вино", то справа добавляется еще "Цвет" - выбрать какое Вино( красное или белое), выбираем Белое, появляется еще "Тип" - выбрать (сухое, сладкое или полусладкое) и появляется "Страна" - с выбором страны (Франция, Италия и т.д.) и жмем кнопку "Поиск".

Данным методом формируем фильтр, для отправки запроса SQL в БД. Также пользователь может не выбирать следующий , тем самым расширяя зону поиска по товарам.

В главном есть и другие главные категории, к примеру "Вермут, Джин" - т.к. эти товары отличаются спецификой(Джин не может быть сладким или полу, Джин не может быть красными или белыми), то на таких товарах имеются "селекты" : "Категория"-"Страна"

Игристое вино: "Категория"-"Цвет"-"Тип"-"Страна"

Коньяк: "Категория"-"Выдержка лет"-"Страна"

Виски: "Категория"-"Выдержка лет"-"Страна"

Главным моментом, является то, что загрузка контента из БД в результате поиска, должен происходить на ajax без перезагрузки страницы. А переход на внутреннюю страницу товара с перезагрузкой, и если пользователь нажал кнопку "Назад" в браузере, то результаты предыдущего поиска должны быть запомнены(наверное куками).

Вот это надо реализовать. Дамп БД вам дам. Спасибо.