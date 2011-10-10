К готовому сайту необходим скрипт.
Написать движок сайта
Требуется написать движок (с примитивным дизайном. дизайн буду делать потом).
Суть:
Движок получает через XML-RPC текст постов и картинки и размещает их.
Можно сделать чтобы "тянул" из RSS по расписанию, или из списка RSS по очереди и по расписанию.
Должна быть админка для редактирования постов.
доп. функционал:
- Курс валют. Парсится rambler.ru. Значения кэшируются.
- Текущая дата и день недели.
- блок "случайные новости" - ссылки на другие посты с анкорами
- Регистрация, вход, комментирование (для юзеров) + их администрирование, запрет/разрешение коментов
- Список ссылок на странице + постраничная навигация.
Макрос выдаёт нужное количество ссылок на новости, раскидывая их по страницам, а навигация,
соответственно, даёт возможность перемещаться по страницам. Функция реализована так, что
Вы можете сделать это как угодно. К примеру, поставить 20 ссылок на страницу, 5 выводить в левом
сайдбаре, ещё 5 – в правом, оставшиеся 10 – в футере. Ну или как угодно - чтобы можно было заавать количество.
- Последние новости. Делаем вверху страницы 6 блоков. Новость обрезается до 300 символов, картинка
уменьшается до 100 пикселей в высоту и пропорционально в ширину. Можно использовать 2 блока, можно 4. или 6.
- ЧПУ
- Поиск по сайту
- Полное и в то же время простое управление меню (добавление, удаление, анкоры, ЧПУ, расположение).
- Реализовать возможность элементарного внедрения кодов ссылочных бирж (SAPE и др.)
- Добавление статических страниц и их редакция из админки (Контакты, О нас и др.)
В качестве похожего примера - http://www.cnfu.ru
Жду предложения по срокам и по стоимости.
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