Написать движок сайта

Требуется написать движок (с примитивным дизайном. дизайн буду делать потом).

Суть:

Движок получает через XML-RPC текст постов и картинки и размещает их.

Можно сделать чтобы "тянул" из RSS по расписанию, или из списка RSS по очереди и по расписанию.

Должна быть админка для редактирования постов.

доп. функционал:

- Курс валют. Парсится rambler.ru. Значения кэшируются.

- Текущая дата и день недели.

- блок "случайные новости" - ссылки на другие посты с анкорами

- Регистрация, вход, комментирование (для юзеров) + их администрирование, запрет/разрешение коментов

- Список ссылок на странице + постраничная навигация.

Макрос выдаёт нужное количество ссылок на новости, раскидывая их по страницам, а навигация,

соответственно, даёт возможность перемещаться по страницам. Функция реализована так, что

Вы можете сделать это как угодно. К примеру, поставить 20 ссылок на страницу, 5 выводить в левом

сайдбаре, ещё 5 – в правом, оставшиеся 10 – в футере. Ну или как угодно - чтобы можно было заавать количество.

- Последние новости. Делаем вверху страницы 6 блоков. Новость обрезается до 300 символов, картинка

уменьшается до 100 пикселей в высоту и пропорционально в ширину. Можно использовать 2 блока, можно 4. или 6.

- ЧПУ

- Поиск по сайту

- Полное и в то же время простое управление меню (добавление, удаление, анкоры, ЧПУ, расположение).

- Реализовать возможность элементарного внедрения кодов ссылочных бирж (SAPE и др.)

- Добавление статических страниц и их редакция из админки (Контакты, О нас и др.)

В качестве похожего примера - http://www.cnfu.ru

Жду предложения по срокам и по стоимости.