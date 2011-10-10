Привет. Необходимо сделать онлайн журнал на яваскрипте (желательно jquery). Нужно реализовать максимально реалистичное перелистывание страниц. Можно за базу использовать вот этот скрипт http://tympanus.net/Tutorials/MoleskineNotebook/ 1) при перелистываении надо сделать звук ...
Подключить модули интернет-магазина на Битрикс
Здравствуйте!
Нужен специалист по CMS Битрикс.
Нужно установить шаблон, подключить модули интернет-магазина.
Дизайн, html верстка макета - есть. Сборка Битрикса - Малый бизнес (тоже куплен).
Срок, цену в ICQ: 914121
Если всё ок, и сработаемся - будут долгосрочные заказы.
Заявки фрилансеров
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