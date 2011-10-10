Подключить модули интернет-магазина на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Здравствуйте!

Нужен специалист по CMS Битрикс.

Нужно установить шаблон, подключить модули интернет-магазина.

Дизайн, html верстка макета - есть. Сборка Битрикса - Малый бизнес (тоже куплен).

Срок, цену в ICQ: 914121

Если всё ок, и сработаемся - будут долгосрочные заказы.

HTML
14 лет назад
Alon
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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