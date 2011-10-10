Шаблон на битрикс для интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок223 просмотра

Битрикс редакция малый бизнес. Требуется натянуть дизайн интернет-магазина. Также требуется небольшой программинг по фильтрам поиска, наборам товаров, отладка Экспорта-импорта.

Возможно разделение проекта на 2 части.

Макет и мини ТЗ во вложении.

14 лет назад
Magic78
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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