Привет. Необходимо сделать онлайн журнал на яваскрипте (желательно jquery). Нужно реализовать максимально реалистичное перелистывание страниц. Можно за базу использовать вот этот скрипт http://tympanus.net/Tutorials/MoleskineNotebook/ 1) при перелистываении надо сделать звук ...
Шаблон на битрикс для интернет-магазина
Битрикс редакция малый бизнес. Требуется натянуть дизайн интернет-магазина. Также требуется небольшой программинг по фильтрам поиска, наборам товаров, отладка Экспорта-импорта.
Возможно разделение проекта на 2 части.
Макет и мини ТЗ во вложении.
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