Шаблон на битрикс для интернет-магазина

Один скрипт уже есть, нужно только править его, для правильной работы. Скрипт для перемещения блоков по клику. как здесь - http://demosites.simplecoding.org/jquery_blocks_movement/ Второй скрипт нужно написать или взять и править отсюда: http://www.alexilin.ru/jquery-sliding-blocks/ ...