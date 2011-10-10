Установить компонент на joomla

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нужно установить сторонний компонент на работающий сайт на joomla, компонент работает под зендом и имеет базу

мануал разработчика:

1. копируем файлы на сайт

2. берем базу данных из архива и загружаем ее в базу данных на сайт

3. Открываем файл config.php и прописываем в нем имя базы данных, хост к базе, пароль к базе, а также домен сайта, где будет находиться виртуальный менеджер.

4. авторизовываемся в админке (доступы в базе данных в таблице users), дальше выбираем скин и модерируем базу ответов.

работу компонента можно посмотреть здесь http://www.virtual-manager.ru/

сам компонент в приложении

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Joomla
14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
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AlexVk
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