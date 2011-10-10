Внести изменения в скрипт сайта доски объявлений

Имеет скрипт доски на php. Посмотреть его работу, открытую и закрытую части можно на сайте http://allpublication.ru.

В настоящее время центральный столбец первой страницы сайта - это доска с линиями выборок: разделами, категориями и подкатегориями (бесконечная линия выборок), в которой объявления «ПРЕДЛОЖЕНИЯ», «СПРОС», «УСЛУГИ» и «ОБМЕН» находятся вместе на представленных страницах.

Требуется сделать так, чтобы

1. объявления сразу делились на группы «Спрос» и «Предложение» и далее уже в каждой такой группе делились на выборки.

2. корневые уровни были бы названиями досок (на сайте будет как бы несколько досок)

3. На каждой доске в группе «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» должна реализоваться линии выборок доска > раздел > категория > подкатегория и доска > раздел > категория. В группе «СПРОС» будет реализоваться только линия выборок доска > раздел > категория. Причем в обоих случаях «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» и «СПРОС» названия выборок в линиях доска > раздел > категория одинаковы. При внесении в админе выборок в группе «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» они автоматом появляются и в группе «Спрос» (до категорий).

(Базу изменять не требуется)

(Файлы, которые требуется доработать известны)

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В приложение написано что надо делать с файлами, которые требуется доработать.

Написано подробное техзадание на эти файлы.

Работа не срочная.

Ваша цена? Срок выполнения?