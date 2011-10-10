Исправить форму отправки емейла на вордпрессе

http://test.vendagroup.ru/

нужно:

1) исправить кодировку уходящих писем, чтобы она принималась на большинстве почтовиков

2) сделать, чтобы при неправильном заполнении и алерте форма не закрывалась, и закрывалась при успешной отправке

3) сделать, чтобы не приходили письма, если всплывает алерт при незаполненной форме (сейчас приходят)