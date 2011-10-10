Интернет-магазин на Bitrix

Нужно сделать интернет-магазин на базе 1С-Битрикс. На начальном этапе - без платежных систем, синхронизации с 1С, заказы должны сохраняться в базе и уведомления приходить на почту. В дальнейшем это все нужно будет реализовать, в качестве доп.работ и естественно за отдельную плату.

Несколько категорий товаров.

Есть готовая верстка. По оплате - можно рассмотреть поэтапный вариант расчета.

Нужны сроки и стоимость.

Более подробно можно обсудить по почте: [email protected]