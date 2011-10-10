Необходимо отображать содержимое странице по заданной ссылке при наведении курсора на значок предпросмотра. Пример: http://stezja.kiev.ua/index0.php?_query=Pages./pages/init - для активации предпросмотра наведите курсором на лупу возле пункта меню. Требования: 1. ...
Интернет-магазин на Bitrix
Нужно сделать интернет-магазин на базе 1С-Битрикс. На начальном этапе - без платежных систем, синхронизации с 1С, заказы должны сохраняться в базе и уведомления приходить на почту. В дальнейшем это все нужно будет реализовать, в качестве доп.работ и естественно за отдельную плату.
Несколько категорий товаров.
Есть готовая верстка. По оплате - можно рассмотреть поэтапный вариант расчета.
Нужны сроки и стоимость.
Более подробно можно обсудить по почте: [email protected]
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