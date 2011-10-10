Помощь по Joomla - доработка, устранение багов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Здравствуйте! Нужна помощь по Joomla - устранить баги, подправить ровность готовых блоков, мелкие доработки по уже готовому сайту. Основных 4 пункта по ТЗ. Можно писать сразу в ICQ.

Joomla
14 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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