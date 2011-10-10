Требуется разработать калькулятор для расчета стоимости типовых мебельных изделий из ДСП: шкаф-купе, компьютерный стол, тумба, гардеробная. Калькулятор должен включать стандартные для веб-калькулятора элементы (элементы формы), а также изображение прототипа изделия, динамично меняющееся при изменении параметров ...
Модуль расчета стоимости
Хотел получить помощь в заказе(создании)модуля
для сайта "аренда авто"
Сайт сделан на joomla
по расчету стоимости и времени поездки по Москве.
Пример модуля вот такой:http://www.taxi-milady.ru/taksi_calculator.php
http://774-taxi.ru/онлайн-такси/расчет-стоимости/
Бюджет 100$ не больше срок неделя!
Выбранный исполнитель
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