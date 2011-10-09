Агрегатор купонных сервисов.

Сайт по агрегации купонов. Наподобие kupongid и kuponator.

Включает в себя:

- Дизайн.

- Верстку.

- Программирование сайта.

Краткий перечень функционала:

- Парсер партнерских XML-файлов с сайтов скидок (вроде Groupon.ru, biglion.ru, superdeal.com.ua и.т.д.), заполнение базы данных при парсинге текущими предложениями.

- Поддержка добавления к каждой ссылке реф. части (задается в админке).

- Регистрация через соц. сети.

- Автоматическая рассылка новых сделок по городу, по E-mail.

ТЗ как такового нет, есть перечень необходимого функционала, который предоставим при переписке с кандидатом.

Опыт в создании подобных сайтов и завершенные проекты в этой области будут большим плюсом.

Бюджет в районе 400уе, однако готовы обсудить с каждым возможным исполнителем.

Необходимо создание сайта "под ключ". Должны быть навыки как в создании хорошего дизайна, так и в программировании.

Отдельно с дизайнером или программистом работать не будем.

Наши гарантии: Персональный аттестат с BL88.

Наши контакты:

Skype: romgioh, wnksd2

Jabber: [email protected] , [email protected]