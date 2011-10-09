Нужен скрипт для перевода из PDF в HTML

Здравствуйте! Нужен скрипт на PHP для перевода документа из PDF в HTML формат. Чтобы после преобразования получилась HTML страница в точности так же как и в исходном документе, со всеми картинками, текстами и таким же размещением. Шрифт не обязательно такой же. У кого есть какие предложения и сколько это чудо будет стоять в разумных естественно пределах.