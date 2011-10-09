Необходимо написать парсер с rutrackera в DLE 8.5 модулем Псевдо-трекер 2.1.1 Необходимые возможности: 1. парсить из заданной категории трекера в заданную категорию сайта 2. помимо текста также парсить постер и торрент файл ...
Нужен скрипт для перевода из PDF в HTML
Здравствуйте! Нужен скрипт на PHP для перевода документа из PDF в HTML формат. Чтобы после преобразования получилась HTML страница в точности так же как и в исходном документе, со всеми картинками, текстами и таким же размещением. Шрифт не обязательно такой же. У кого есть какие предложения и сколько это чудо будет стоять в разумных естественно пределах.
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