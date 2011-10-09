Парсер для интернет-магазина

Добрый день. С одного магазина нужно перенести в другой категории, подкатегории, товары, характеристики, описания, фотографии. Конечный магазин сделан на Shop-script Free Lego Edition. От вас - цена и сроки. Предложения скрыты от других пользователей, не стесняйтесь.