Починить сайт на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок97 просмотров

После переноса перестал работать сайт на Joomla (не отображается весь контент)

Все файлы и БД перенесены корректно. Нужно найти проблему и починить, желательно сегодня.

Работы для разбирающегося в Joomla человека скорее всего на полчаса-час, не более

Joomla
14 лет назад
nikolay-kraynev
Николай 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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