Требуется создание движка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Требуется создание движка сайта с поддержкой нескольких YML-файлов. Подробности при обращении.

14 лет назад
ams779
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Greeschenko
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

Greeschenko
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад