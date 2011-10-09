Модификация вывода товаров в каталоге

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Приветствую.

http://ukrlift.warketolog.com/ru/lift/spareparts/

Нужно на старнице каталога вывести в табличном виде

- порядковый номер - артикул

- фото - тумбнейл - при клике отображение большого фото

- наименование

- аннотация

- цена

Также нужно

- описание раздела вверху (выводиться внизу)

- заявку на техобслуживание - убрать именно с этой страницы

14 лет назад
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров