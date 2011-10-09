Доброго времени суток. Нужно сделать математический -онлайн- калькулятор для сайта. Чтобы было красиво удобно. Из функции примерно как у него, http://www.casio.com/products/images/FX-300MSPlus/xlarge/ Чуток попроще. Надо чтобы ...
Модификация вывода товаров в каталоге
Приветствую.
http://ukrlift.warketolog.com/ru/lift/spareparts/
Нужно на старнице каталога вывести в табличном виде
- порядковый номер - артикул
- фото - тумбнейл - при клике отображение большого фото
- наименование
- аннотация
- цена
Также нужно
- описание раздела вверху (выводиться внизу)
- заявку на техобслуживание - убрать именно с этой страницы
Заявки фрилансеров
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