Написать ф-цию на JS и JQUERY

Написать расширенный аналог getJSON.

ВНИМАНИЕ! Саму функцию getJSON переписывать не надо. Нужно создать новую с описываемым ниже функционалом, используя стандартную getJSON!

ВЫЗОВ:

getJSON2 (UrlList, Param, {cache: false}, {6: fun_name1, 15: fun_name2, 26: 'stopajax'});

КОММЕНТАРИИ К АРГУМЕНТАМ:

UrlList - массив доменов (или айпи), который используется в GET-запросе (ф-ция будет работать лишь с JSONP)

Param - готовая кодированная строка, соединяемая с текущим урлом (строка вызова скрипта)

Следующий объект-хэш -- обычные настройки ajax, которые нужно задействовать в данном вызове

Следующий объект-хэш содержит кол-во секунд в попытках скачать по аяксу и функция, вызываемая сразу по прошествии этого времени.

ЛОГИКА ФУНКЦИИ:

Ф-ция должна по очереди перебирать домены (айпи) из списка UrlList: в случае неудачного скачивания ('error' в аякс) сразу же предпринимается попытка скачивания по следующему домену (айпи) из указанного списка, и так до конца списка, после того, как дошли до конца, начинаем с первого элемента и так и ходим по кругу.

Если прошло указанное в последнем хэше количество секунд смотрим: если у него значение stopajax, то сразу же завершить всю эту эпопею и выйти из функции, в противном случае вызываем функцию указанную в значении.

ПРИМЕЧАНИЯ:

После удачного закачивания или выхода по тайм-ауту (stopajax) функция должна максимально подчистить за собой, чтобы не перегружать память клиента.

Следует учесть, чтобы копии данной функции запросто могли работать одновременно.

Вот и все.

Жду ваши цены и сроки.

Дополнение. Общение только по скайпу (голосом или текстом), кидайте в заявках свой скайп-логин. Оплата Яндекс-Деньгами (кошелек уже пополнен). Предпочтение отдается малому бюджету и кандидатам, работающим с оплатой пост-фактум (после тестирования).