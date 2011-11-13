Доброго времени суток. Нужно сделать математический -онлайн- калькулятор для сайта. Чтобы было красиво удобно. Из функции примерно как у него, http://www.casio.com/products/images/FX-300MSPlus/xlarge/ Чуток попроще. Надо чтобы ...
Написать ф-цию на JS и JQUERY
Написать расширенный аналог getJSON.
ВНИМАНИЕ! Саму функцию getJSON переписывать не надо. Нужно создать новую с описываемым ниже функционалом, используя стандартную getJSON!
ВЫЗОВ:
getJSON2 (UrlList, Param, {cache: false}, {6: fun_name1, 15: fun_name2, 26: 'stopajax'});
КОММЕНТАРИИ К АРГУМЕНТАМ:
UrlList - массив доменов (или айпи), который используется в GET-запросе (ф-ция будет работать лишь с JSONP)
Param - готовая кодированная строка, соединяемая с текущим урлом (строка вызова скрипта)
Следующий объект-хэш -- обычные настройки ajax, которые нужно задействовать в данном вызове
Следующий объект-хэш содержит кол-во секунд в попытках скачать по аяксу и функция, вызываемая сразу по прошествии этого времени.
ЛОГИКА ФУНКЦИИ:
Ф-ция должна по очереди перебирать домены (айпи) из списка UrlList: в случае неудачного скачивания ('error' в аякс) сразу же предпринимается попытка скачивания по следующему домену (айпи) из указанного списка, и так до конца списка, после того, как дошли до конца, начинаем с первого элемента и так и ходим по кругу.
Если прошло указанное в последнем хэше количество секунд смотрим: если у него значение stopajax, то сразу же завершить всю эту эпопею и выйти из функции, в противном случае вызываем функцию указанную в значении.
ПРИМЕЧАНИЯ:
После удачного закачивания или выхода по тайм-ауту (stopajax) функция должна максимально подчистить за собой, чтобы не перегружать память клиента.
Следует учесть, чтобы копии данной функции запросто могли работать одновременно.
Вот и все.
Жду ваши цены и сроки.
Дополнение. Общение только по скайпу (голосом или текстом), кидайте в заявках свой скайп-логин. Оплата Яндекс-Деньгами (кошелек уже пополнен). Предпочтение отдается малому бюджету и кандидатам, работающим с оплатой пост-фактум (после тестирования).
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