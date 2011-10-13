Доброго времени суток. Нужно сделать математический -онлайн- калькулятор для сайта. Чтобы было красиво удобно. Из функции примерно как у него, http://www.casio.com/products/images/FX-300MSPlus/xlarge/ Чуток попроще. Надо чтобы ...
Установка кода тизерной сети на сайт
Нужно установить код тизерной сети на сайт (сайт на CMS SmallNuke).
Как я понимаю - это дело нескольких минут.
Жду Ваших предложений.
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