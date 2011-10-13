Установка кода тизерной сети на сайт

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Завершен2 заявки174 просмотра

Нужно установить код тизерной сети на сайт (сайт на CMS SmallNuke).

Как я понимаю - это дело нескольких минут.

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
Max_Johnes
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$1
1 день
Все было сделано оперативно и в полном объеме. Работой остался доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад