Исправить ошибку в программе на Delphi

Задание и решение с ошибкой - в приложении. (6 задание)

Если запустить проект, видно что молекулы крутятся (атомы) вокруг центра экрана, что то типа черной дыры там наверно:) это и есть ошибка. молекулы должны взаимодействовать только друг с друом через потенциал и отражаться от стенок.

автор программы утверждает что надо в формуле для силы исправить знак. Скорее всего так и есть, но я не знаю в каком месте.