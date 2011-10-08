Исправить ошибку в программе на Delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки228 просмотров

Задание и решение с ошибкой - в приложении. (6 задание)

Если запустить проект, видно что молекулы крутятся (атомы) вокруг центра экрана, что то типа черной дыры там наверно:) это и есть ошибка. молекулы должны взаимодействовать только друг с друом через потенциал и отражаться от стенок.

автор программы утверждает что надо в формуле для силы исправить знак. Скорее всего так и есть, но я не знаю в каком месте.

Delphi
14 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать плагин для BuddyPress

    $50

    Нужно создать плагин для BuddyPress , который будет позволять отправлять подарки от одних зарегистрированных пользователей другим пользователям. Подарки будут отправляться реальные, а не просто картинки. Для этого необходимо, чтобы тот кто отправляет имел ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на WebAsyst

    И снова здравствуйте, нужен программист, знающий движок WebAsyst. Я запланировал доработки на своем сайте www.mir-igrushki.ru. Есть понимание, что часть работ - установка готовых модулей, часть работ - творческое кодирование :). Заинтересованным ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Процессинг webmoney

    Внимание, рассматриваем и готовые решения и написания с нуля. Значит нужен скрипт процессинга webmoney(с возможностью расширить модулярно и добавить YandexMoney,Rupay itd) Все как у стандартных процессоров. ...

    CodeIgniterPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание форума для сайта в стиле ВКонтакте

    $50

    Здравствуйте, мне необходимо создать форум на сайте, чтоб в каждом разделе была стена, на которой можно оставлять комментарии, графити, картинки и видео. Навигация по разделам форума через выпадающее меню (но я могу его сделать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт - сапа api

    Php скрипт (или консольное приложение для винды) нужно с помощью http://api.sape.ru/xmlrpc/ Получить 6 параметров с ака вебмастера при запуске скрипта просто вывести: (по id сайта) ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настройка AdsManager на Joomla 1,5

    $100

    Необходимо настроить модуль доски объявления AdsManager на Joomla 1,5. Подробности: - Все объявления должны располагаться непосредственно на главной странице в 2 столбика. - Само объявление на главной странице должно ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash сайт

    $500

    Нужен flash программист со стажем для создания сайта. Сайт включает в себя главное меню - переход на 4 игры. 3 игры это по сути опросник, работает так: Главная фото уровня, вопрос, варианты ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад