Написать модуль для joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Модуль регистрации компаний (каталог компаний) для http://dom-kvartira-dacha.ru/ за основу можно взять http://afy.ru/add_company.php

Joomla
14 лет назад
nubbiry
50 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров