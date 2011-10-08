Flash - обычный редирект для api vkontakte

Нужно сделать редирект для api vk

У них разрешены iframe приложения, а вот для того чтобы открыть приложение со стены, то необходимо флеш знать.

для наглядности покажу:

http://vkontakte.ru/wall7053589_1289

перейдите сюда, нажмите на изображении и откроется флеш, но там естественно ничего нет.

Но во многих других приложениях есть, где - когда открывается флеш, то сразу идет редирект на само приложение, со всеми переменными, которые там ему передаются.

Так вот такой флеш мне и нужен, плюс если кто такое уже делал, объясните как его лучше вставить.

Работа уверен не пыльная и быстрая.