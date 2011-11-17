Управление рекламой для ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки178 просмотров

Необходимо создать серверный скрипт, для регулирования контекстными рекламными объявлениями в соц. сети Вконтакте, по средстам их апи. Подробное ТЗ в аттаче.

14 лет назад
Skycrew
Степан 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
Хороший исполнитель. Всем рекомендую.
Рекомендую сотрудничать, заказчик честный и порядочный. Никаких проблем с оплатой. Будем работать далее

Заявки фрилансеров

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Видеогалерея fullscreen в готовом сайте as2

    $100

    Требуется вставить в готовый сайт видеогалерею(есть купленная видеогалерея с xml) , либо несколько Youtube проигрывателей с возможностью fullscreen. + во время включении любого видео, либо видеораздела требуется затухание фоновой музыки. Сайт www.new-vision.pro

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тема wordpress

    Здравствуйте, мне очень понравилась wordpress тема на одном сайте, хотел бы как то её оттуда из ять, кто готов взяться за работу.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб с google maps

    $250

    Привет! нужно следующее веб-решение на php+mysql: 1. логин-пароль при входе + страница что бы его поменять; далее: 2. страница где можно добавлять ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поддержка сайта на Flex

    Ищу программиста на Flex для поддержки сайта. Сайт рабочий, надо оперативно сделать несколько изменений в нем. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Блог на Wordpres

    Необходимо создать блог на Wordpress, мы покупаем готовый шаблон - с вас установка, адаптация (настройка),установка плагинов, одним словом" под ключ" Заинтересовавшиеся - оставляйте заявки со стоимостью, сроками и ссылками на портфолио + ...

    WordPress
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Видеоплеер

    Нужен флеш видеоплеер такого вида как в приложении, функционал виден по кнопкам, из основного: стриминг (или вернее псевдостриминг, то есть возможность перемотки видеофайлов не дожидаясь загрузки), поддержка плейлистов и возможность отображения RSS ленты в плеере. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад