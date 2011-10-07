Добрый день. Имеется dle проект с собственными "плюшками". После обновления скрипта, часть функционала пострадала. Задача - в устранении всех описанных ниже проблем + нужна одна доработка (необходимо знание ajax) - Перестали удаляться и редактироваться ...
Открыть страницу Яндекса.
Разобраться: почему Яндекс банит IP и поправить скрипт.
Вероятно, проблема в том, что cURL не обрабатывает cookie через javascript.
$refer ="http://ya.ru/";
$url ="http://yandex.ru/yandsearch?text=auto&lr=35";
function webbrowser($url) {
$user_cookie_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/cookies.txt';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $refer);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)");
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $user_cookie_file);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $user_cookie_file);
$html = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $html;
}
echo webbrowser($url);
Можно использовать не cURL, а чистый PHP.
Может у кого есть рабочий код.
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