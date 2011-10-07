Открыть страницу Яндекса.

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Закрыт1 заявка233 просмотра

Разобраться: почему Яндекс банит IP и поправить скрипт.

Вероятно, проблема в том, что cURL не обрабатывает cookie через javascript.

$refer ="http://ya.ru/";

$url ="http://yandex.ru/yandsearch?text=auto&lr=35";

function webbrowser($url) {

$user_cookie_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/cookies.txt';

$ch = curl_init($url);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $refer);

curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)");

curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $user_cookie_file);

curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $user_cookie_file);

$html = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

return $html;

}

echo webbrowser($url);

Можно использовать не cURL, а чистый PHP.

Может у кого есть рабочий код.

HTMLJavaScriptPHP
14 лет назад
nikolazub
Николай 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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