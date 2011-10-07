Скрипт меню

Нужно меню на Java Script, которое сам определит местонахождение пользователя на странице и подсветит нужный пункт. Пример - нахожусь на главной, подсвечивает ее, пошел в раздел контакты - выделяется данный пункт меню. Скрипт должен определять урл страницы нахождения и соответствие его ссылке пункта меню (см приложение).

Подсветка будет с помощью подстановки другого изображения (неактивное состояние - 1.png, наведение и нахождение в разделе - 2.png).

Также подсветка должна появляться при наведении мышкой на пункт меню (onMouseOver, onMouseOut).