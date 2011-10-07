Адаптация шаблона под DLE 9.3 и выше

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Нужно адаптировать один шаблон под DLE 9.3 и выше

DLE
14 лет назад
dennq
Денис 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

maddog670
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад
$5
1 день
Не уложился в сроки. Сказал что скоро будет, и пропал. В сроки не работает человек.
За то что не умеет читать и минуса раздает на все стороны

Заявки фрилансеров

maddog670
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад

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