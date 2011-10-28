Форма заказа звонка с сайта.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок225 просмотров

Нужна форма, как на www.uchetnalogipravo . ru или в модальном окне goldenpack . ru , только надо добавить:

1. Еще дополнительное поле - тема звонка. Необязательное к заполнению.

2. Проверку на количество введенных символов. Для имени не менее 3-х, телефона семи.

3. Поле телефон по умолчанию сразу стоял код +8.

4. Проверка, чтобы в поле телефон были только следующие символы: цифры, пробелы, -, ( ).

5. Форма не отправлялась, пока есть ошибки в заполнении. То есть пока ошибки можно либо правильно заполнить и отправить, либо закрыть.

6. В форме можно было добавить больше временных отрезков. И потом по желанию без труда их менять, добавлять и удалять из кода.

7. Так как такая форма нужна на несколько сайтов, требуется возможность простого изменения дизайна черерз css, а также подробное описание комментирование кода.

8. Капча, с возможностью простого ее отключения в коде.

9. Кроссбраузерность.

10. Консультирование по установке и настройке.

Предлагайте цены и сроки.

CSS
14 лет назад
De-Lux
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sbaum
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$16
5 дней
Заказ был готов точно в указанный срок. Доделка по моим требованиям была выполнена полностью. Качество работы на выходе отличное. Особенно порадовала грамотная написанная инструкция по использованию скрипта. И все это за умеренную цену.

Заявки фрилансеров

sbaum
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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