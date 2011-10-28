Есть магазин, продающий одежду (торговая площадь с кучей небольших бутиков). Для него нужна игра - одевалка модели для девочек. Стандартная такая одевалка с одной особенностью: одежда должна подгружаться с сервера. Вся одежда разбита по папкам. ...
Форма заказа звонка с сайта.
Нужна форма, как на www.uchetnalogipravo . ru или в модальном окне goldenpack . ru , только надо добавить:
1. Еще дополнительное поле - тема звонка. Необязательное к заполнению.
2. Проверку на количество введенных символов. Для имени не менее 3-х, телефона семи.
3. Поле телефон по умолчанию сразу стоял код +8.
4. Проверка, чтобы в поле телефон были только следующие символы: цифры, пробелы, -, ( ).
5. Форма не отправлялась, пока есть ошибки в заполнении. То есть пока ошибки можно либо правильно заполнить и отправить, либо закрыть.
6. В форме можно было добавить больше временных отрезков. И потом по желанию без труда их менять, добавлять и удалять из кода.
7. Так как такая форма нужна на несколько сайтов, требуется возможность простого изменения дизайна черерз css, а также подробное описание комментирование кода.
8. Капча, с возможностью простого ее отключения в коде.
9. Кроссбраузерность.
10. Консультирование по установке и настройке.
Предлагайте цены и сроки.
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