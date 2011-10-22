Парсинг данных для создания прайса

Необходимо создать php-скрипт для ежедневного парсинга торгового каталога сайта и сохранения данных в Excel-совместимый файл.

Данные на сайте храняться в нескольких каталогах в табличной форме.

Каждая позиция содержит следующие данные: Артикул - Наименование товара - Наличие (много, мало, нет) - Цена (несколько разных). Остальные данные с сайта не нужны.