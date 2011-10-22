Парсинг данных для создания прайса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок236 просмотров

Необходимо создать php-скрипт для ежедневного парсинга торгового каталога сайта и сохранения данных в Excel-совместимый файл.

Данные на сайте храняться в нескольких каталогах в табличной форме.

Каждая позиция содержит следующие данные: Артикул - Наименование товара - Наличие (много, мало, нет) - Цена (несколько разных). Остальные данные с сайта не нужны.

PHPПарсинг данных
14 лет назад
herick
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
1 день
Выполнил работу качественно и быстро. Удивил наличием разных версий скриптов: с графическим интерфейсом и без. В дальнейшем планирую сотрудничать с этим исполнителем.
Четкое техзадание, быстрая проверка результата и своевременная оплата работы, приятно сотрудничать с человеком.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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