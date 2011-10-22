Необходимо обрабатывать 4 входных переменных, делать запросы к сайту и возвращать результат. Входные данные: 4 переменных. Выходные данные: полная информация, выданная сервером в случае успеха или соответсвующая ...
Парсинг данных для создания прайса
Необходимо создать php-скрипт для ежедневного парсинга торгового каталога сайта и сохранения данных в Excel-совместимый файл.
Данные на сайте храняться в нескольких каталогах в табличной форме.
Каждая позиция содержит следующие данные: Артикул - Наименование товара - Наличие (много, мало, нет) - Цена (несколько разных). Остальные данные с сайта не нужны.
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