Создание простейшей партнерской программы

Нужно создать простейшую партнерскую программу по выкупу трафика с сайтов партнера.

Ничего сложного делать не нужно - обычная регистрация, количество пришедших уников и заработок

ОБЯЗАТЕЛЬНО - отвественный, много свободного времени в сети, с опытом создания партнерских программ и скриптов