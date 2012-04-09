Парсинг сайта Berg

Требуется создать парсинг в виде функции на php c сайта berg.ru, который имеет входящие параметры (логин, пароль и артикул) и отправляет запрос к сайту http://new.client.berg.ru/ , а на выходе имеем массив аналогичный выдаваемой таблице для дальнейшей обработки.

При парсинге может появится еще один шаг (например, если ввести артикул "123"), который выводит уточняющую таблицу, в которой надо выбрать категорию, после чего получим наш результат (этот шаг тоже надо предусмотреть).