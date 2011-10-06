Здравствуйте. Требуется разработчик для создание рекламной сети с оплатой за действия, для примера ad1 или soloway. Нужно держать большие нагрузки, безопасность, надёжность. Обязателен опыт в создание подобных проектов. ...
Исправить ошибку в WP
Требуется найти и исправить ошибку, из за которой в блоге WP в категориях не выводятся посты. вместо них, пустое белое поле (только там где они должны быть, а не вся страница).
Часть кода, которая редактировалась из за чего возникла проблема.
Есть подозрение, что в результате неумелых действий, был нарушен синтаксис вывода категорий.
В приложенном файле кусок из index.php шаблона WP.
Прошу помощи в разборе данного вопроса.
Оплата сразу 5-10у.е. по факту починки.
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