Исправить ошибку в WP

Требуется найти и исправить ошибку, из за которой в блоге WP в категориях не выводятся посты. вместо них, пустое белое поле (только там где они должны быть, а не вся страница).

Часть кода, которая редактировалась из за чего возникла проблема.

Есть подозрение, что в результате неумелых действий, был нарушен синтаксис вывода категорий.

В приложенном файле кусок из index.php шаблона WP.

Прошу помощи в разборе данного вопроса.

Оплата сразу 5-10у.е. по факту починки.