Доработать JS аккардеон

Сабж, сайт http://aladdin.mediamaxx.ru/

Система управления WP.

на внутренних страницах есть горизонтальный аккардеон.

После обновления страницы он сбрасывается в дефолтное состояние,

нужно сделать так чтобы он был открыт в зависимости от открытой категории каталога.

Структура каталога:

Каталог:

- Аксессуары

-- подкатегория 2 ур.

-- подкатегория 2 ур.

- Мебель

-- подкатегория 2 ур.

-- подкатегория 2 ур.

- Светильники

-- подкатегория 2 ур.

-- подкатегория 2 ур.

Реализацию вижу следующим образом:

Выводим меню из 3 категорий (Аксессуары, Мебель, Светильники)

И соответственно обращаемся к этому меню и в зависимости от классов открываем аккордионы.

Получается если мы зашли в категорию к примеру мебель у неё будет класс в меню - current-menu-item

Если зашли в её подкатегорию то класс - current-category-ancestor

Если зашли в запись то класс - current-post-ancestor