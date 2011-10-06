Здравствуйте,нужен шаблон http://www.templatemonster.com/flash-templates/34056.html Или купить там,или может у кого то уже есть купленный со всеми файлами псд и т.д. Жду Ваших предложений !
Доработать JS аккардеон
Сабж, сайт http://aladdin.mediamaxx.ru/
Система управления WP.
на внутренних страницах есть горизонтальный аккардеон.
После обновления страницы он сбрасывается в дефолтное состояние,
нужно сделать так чтобы он был открыт в зависимости от открытой категории каталога.
Структура каталога:
Каталог:
- Аксессуары
-- подкатегория 2 ур.
-- подкатегория 2 ур.
- Мебель
-- подкатегория 2 ур.
-- подкатегория 2 ур.
- Светильники
-- подкатегория 2 ур.
-- подкатегория 2 ур.
Реализацию вижу следующим образом:
Выводим меню из 3 категорий (Аксессуары, Мебель, Светильники)
И соответственно обращаемся к этому меню и в зависимости от классов открываем аккордионы.
Получается если мы зашли в категорию к примеру мебель у неё будет класс в меню - current-menu-item
Если зашли в её подкатегорию то класс - current-category-ancestor
Если зашли в запись то класс - current-post-ancestor
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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