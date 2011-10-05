Встроить банер в шапку блога на phpBB скриншот в прикрепленном файле подробная информ. на почту или звоните предлагайте свои сроки и цены это только начало работы есть еще несколько проектов.
Создание сайта-блога с шаблонным дизайном
Создание сайта-блога с шаблонным дизайном на wordpress
Установка cms на сервер
Адаптация cms
Выбор шаблонного дизайна
Адаптация шаблонного дизайна
Создание страниц
Размещение материалов
seo url в транслите
Заявки фрилансеров
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