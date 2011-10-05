Доработка Opencart

Нужно вывести категории с описание (или баннером) и списком товаров (5-6 товаров) на главную как здесь http://www.moonbasa.us/

т.е. что бы на главной было:

-Компьютеры

- Короткое описание

- 5 товаров из нее

- Ноутбуки

- Короткое описание

- 5 товаров из нее

и т.д