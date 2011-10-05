Написать компонент парсинга под Drupal

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Закрыт2 заявки314 просмотров

Требуется сделать вот такой вот модуль на сайт, чтобы он брал инфу и выдавал её точно так же, как тут - по шагам.

Мой сайт - на drupal cms. Дизайн под этот модуль уже нарисован.

Сайт с которого будем парсить www.cars.com

что будем парсить описано ниже:

Примеры работы по выбранной марке

http://www.cars.com/go/configurator/styles.jsp?nclp=true&makeid=47&modelid=9273&myid=&match=&dlid=&orgid=&zc=11214&rd=30

дальше выбираем "Add Colors & Options"

и можем набирать комплектацию авто

и дальше Next: Add Options

и дальше Next: See Vehicle Summary

Тоже самое мне нужно получить на моем сайте, только, чтобы навигационные моменты были на русском языке. Всё впдряд парсить не нужно: только те блоки, которые касаются комплектации и цены на автомобиль. И выдавать это в похожем стиле. Ещё раз повторюсь, дизайн разрабатывать не надо. Только сам функционал.

Заплатить готовы хорошо. Но за качественную работу и дальнейшую поддержку, соответственно т.к. алгоритмы могут меняться.

По поводу оплаты - сразу оговорюсь: Всем, кто считает себя самым умным и думает, что ему по вэбмани или вестерну на левую фамилию отправят предоплату - даже не обращайтесь. Пробью, ещё и посажу.

Drupal
14 лет назад
acrby
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
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14 лет назад
$350
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Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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