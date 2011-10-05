Верстка сайта + CMS в данном случае под CMS понимается интерфейс менеджера через который они смогут забить в базу квартиры с фотками планами и тд фотогалерея показ/ротация баннеров со спецпредложениями (соотвт модуль ...
Написать компонент парсинга под Drupal
Требуется сделать вот такой вот модуль на сайт, чтобы он брал инфу и выдавал её точно так же, как тут - по шагам.
Мой сайт - на drupal cms. Дизайн под этот модуль уже нарисован.
Сайт с которого будем парсить www.cars.com
что будем парсить описано ниже:
Примеры работы по выбранной марке
http://www.cars.com/go/configurator/styles.jsp?nclp=true&makeid=47&modelid=9273&myid=&match=&dlid=&orgid=&zc=11214&rd=30
дальше выбираем "Add Colors & Options"
и можем набирать комплектацию авто
и дальше Next: Add Options
и дальше Next: See Vehicle Summary
Тоже самое мне нужно получить на моем сайте, только, чтобы навигационные моменты были на русском языке. Всё впдряд парсить не нужно: только те блоки, которые касаются комплектации и цены на автомобиль. И выдавать это в похожем стиле. Ещё раз повторюсь, дизайн разрабатывать не надо. Только сам функционал.
Заплатить готовы хорошо. Но за качественную работу и дальнейшую поддержку, соответственно т.к. алгоритмы могут меняться.
По поводу оплаты - сразу оговорюсь: Всем, кто считает себя самым умным и думает, что ему по вэбмани или вестерну на левую фамилию отправят предоплату - даже не обращайтесь. Пробью, ещё и посажу.
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