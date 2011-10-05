Здравствуйте! Необходима небольшая доводка и доработка скрипта phpprobid 6.07 http://e-obyava.com, его оптимизация и дальнейшее продвижение. Работа в три этапа по исполнению и оплате. Все детали готов обсудить. Спасибо.
Разработка электронной почты
Разработка программного обеспечения для электронной почты. Интерфейс и верстка свои. Подробности в личной переписке.
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