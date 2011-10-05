Исправить косяк на сайте

http://getera.mmfm.ru/

Проблема: после загрузки сайта через несколько секунд появляется

надпись "Загрузка 0%" и соответственно после появления это надписи -

сайт не работает, на сайте нельзя ниче посмотреть.....

проблема появляется в разных местах в разное время, чтобы отследить нужно несколько раз обновить или секунд 10-15 походить по сайту. вообщем какая-то странная проблема.

срок - до пятницы, завтра. край в пятницу.

исходники http://flash-newsite.ru/getera.rar

оплата по факту. плачу всегда - см. отзывы или безопаска.