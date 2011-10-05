Есть дизайн, верстка. Требуется заточить каталог, по тз и макетам. Желательно на базе joomla. Выбор компонента обсудим, главное чтоб было удобно, ничего лишнего... Структура каталога: Список категорий товаров – Список производителей ...
Собрать сайтик
Сайт-визитка
Макет:
http://photo.ilovewebdesign.ru/images/resume.jpg
фунцкии: добавление пунктов меню, страниц, вакансий, + форма отправки резюме (тупая веб-форма)
Желательно Drupal 6.
Оплата по факту, срок 1-2 дня, макет
Выбранный исполнитель
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