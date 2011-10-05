Собрать сайтик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Сайт-визитка

Макет:

http://photo.ilovewebdesign.ru/images/resume.jpg

фунцкии: добавление пунктов меню, страниц, вакансий, + форма отправки резюме (тупая веб-форма)

Желательно Drupal 6.

Оплата по факту, срок 1-2 дня, макет

Drupal
14 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

monya
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

monya
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад