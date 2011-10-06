Парсинг каталога сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок164 просмотра

www.abac.ru/catalog/

На выходе нужно получить:

1. Файл xls с заполненными полями со след. столбцами:

имя группы первого уровня, имя группы второго уровня, наименование товара, описание товара (

...

, только без выбора городов внизу), имя файла фото

2. Файлы изображений, в одну папку

Срок? Цена?

14 лет назад
AlexGT
Виктор 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Все сделано профессионально, очень оперативно. Сергей постоянно на связи, проявляет инициативу, подсказывает варианты. Рекомендую!
Очень приятно было по сотрудничать с Виктором. Четкая постановка задачи! Полное взаимопонимание!! Своевременная оплата!!! А больше для сотрудничества ничего и не надо!!!! Так что рекомендую!!!!!!

Заявки фрилансеров

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад