Необходимо установить готовый шаблон на Opencart или любую другую бесплатную cms для интернет торговли.
Нужен яваскирипт смены фотографии
На странице с оборудованием: http://vitrinafrost.ru/index.php?kupit_morozilnaya_vitrina_cena_cryspi_gamma_m_1200&cat=2&pod=100&modul=258
выводятся фотографии моделей, ниже расположены радиокнопки с указанием цвета, необходимо написать скрипт, что бы все фотографии менялись при нажатии на радио кнопку с соответствующим цвет. Фотографии под каждый цвет уже загружены.
Цена и сроки?
05.10.2011
Добавлено тех задание для большего понимания. Прошу ознакомиться и обновить предложения если требуется.
Заявки фрилансеров
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