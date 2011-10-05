Нужен яваскирипт смены фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок204 просмотра

На странице с оборудованием: http://vitrinafrost.ru/index.php?kupit_morozilnaya_vitrina_cena_cryspi_gamma_m_1200&cat=2&pod=100&modul=258

выводятся фотографии моделей, ниже расположены радиокнопки с указанием цвета, необходимо написать скрипт, что бы все фотографии менялись при нажатии на радио кнопку с соответствующим цвет. Фотографии под каждый цвет уже загружены.

Цена и сроки?

05.10.2011

Добавлено тех задание для большего понимания. Прошу ознакомиться и обновить предложения если требуется.

14 лет назад
red-nicolas
Николай 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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