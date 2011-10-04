Требуется создать блог на Wordpress

Можно использовать готовый подходящий шаблон, как базовую основу.

На выходе хотелось бы получить блок, по стилю схожий с http://clck.ru/MCbi

В т.ч. желательно повторить меню, вплане возможности создавать вложенную структуру, поиск, названия записей с датами вынесеные сбоку, календарь, в детальном просмотре кнопки добавления материала в социальными сети, форма обратной связи, хотелось бы как то просто и понятно реализовать возможность добавления фотографий с выравшиваем по бокам или на всю ширину, как на приведенном примере, отступы и все остальное можно задать в шаблоке, а размер фото хотелось бы чтобы изменялся при загрузке и приводился к нужному формату станрартными средствами (GD к примеру).

Собственно все.

Детали готовы обсудить с подходящим кандидатом.