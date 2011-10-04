Привет всем! Нужны доработки для сайта на ShopScript: 1.Меню-аккордеон Есть многоуровневое меню. Его нужно сделать по аналогии с таким: http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=209 2.Всплывающее окно с формой обратной связи (с затемнением ...
Написать скрипты для подключения смс-подписок
Необходимо написать плагин к dle позволяющий работать с смс+смс-подписками (дающими доступ к контенту в качестве примера http://sexderevo.com/registration/). Информация в приложенном архиве. Там примеры оформления и примеры передаваемой информации и ответа от биллинга. просьба обращаться тех, кто имел уже подобный опыт кодинга. По результату возможно зачисление "штатным" php-программистом с постоянным объемом работ.
P.S.
просьба не писать сюда "обращайтесь - сделаю", а сразу писать в указанные в аккаунте контакты
никаких предоплат, оплата по результату
задача наналогичная этой http://www.weblancer.net/projects/216656.html
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