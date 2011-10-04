Написать скрипты для подключения смс-подписок

Необходимо написать плагин к dle позволяющий работать с смс+смс-подписками (дающими доступ к контенту в качестве примера http://sexderevo.com/registration/). Информация в приложенном архиве. Там примеры оформления и примеры передаваемой информации и ответа от биллинга. просьба обращаться тех, кто имел уже подобный опыт кодинга. По результату возможно зачисление "штатным" php-программистом с постоянным объемом работ.

P.S.

просьба не писать сюда "обращайтесь - сделаю", а сразу писать в указанные в аккаунте контакты

никаких предоплат, оплата по результату

задача наналогичная этой http://www.weblancer.net/projects/216656.html