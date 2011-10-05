Необходимо прикрутить голосование на сайт с cms modx ТЗ в прикрепленном файле, на все вопросы готов ответить в личке. Если для оптимизации решения и уменьшения сроков реализации, нужно изменить ...
Тест на статический сайт
Необходимо сделать тест для статического сайта. Всего 10 вопросов, у каждого ответа определенное количество баллов, которые суммируются и в конце выводится результат в зависимости от количества набранных баллов.
З.Ы. Тест psi_test.php не работал почему-то
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