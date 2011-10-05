Тест на статический сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок220 просмотров

Необходимо сделать тест для статического сайта. Всего 10 вопросов, у каждого ответа определенное количество баллов, которые суммируются и в конце выводится результат в зависимости от количества набранных баллов.

З.Ы. Тест psi_test.php не работал почему-то

14 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

out
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и качественно! Рекомендую Евгения.
Благодарю за заказ.

Заявки фрилансеров

out
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад