Приватный проект для Агупова Ильи

Здравствуйте.Меня интересует верстка сайта и натяжка на Дле.Есть файл псд со всеми слоями и тд.Так же если есть возможность то нужно будет создать 2 модуля.1)Модуль отзывов(Ну должны быть функции удаление отзывов и редактирование)(Чтобы потом отзыв ...