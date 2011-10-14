Верстка и натяжка на DLE Псд макета.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки152 просмотра

Здравствуйте.Меня интересует верстка сайта и натяжка на Дле.Есть файл псд со всеми слоями и тд.Так же если есть возможность то нужно будет создать 2 модуля.1)Модуль отзывов(Ну должны быть функции удаление отзывов и редактирование)(Чтобы потом отзыв написаный человеком выводилься на главную страницу в отдельный блок рандомно)(Вот пример http://adenashop.ru/ ) 2)Таблицу с росценками(В которой можно менять курс валют)( Вот пример http://1kk.su/game/lineage2/buy/ ). Если робота будет хорошо, то гдето в течении 2 недель закажу еще модуль оплаты.

DLE
14 лет назад
waveman
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$150
1 день
Человек сделал свою роботу быстро и акуратно.Всегда был на связи.За роботу 10.То что просил я сделать,все он делал как нужно.
Отличный заказчик Приятно работать хорошая и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад