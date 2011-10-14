Верстка и натяжка на DLE Псд макета.

Здравствуйте.Меня интересует верстка сайта и натяжка на Дле.Есть файл псд со всеми слоями и тд.Так же если есть возможность то нужно будет создать 2 модуля.1)Модуль отзывов(Ну должны быть функции удаление отзывов и редактирование)(Чтобы потом отзыв написаный человеком выводилься на главную страницу в отдельный блок рандомно)(Вот пример http://adenashop.ru/ ) 2)Таблицу с росценками(В которой можно менять курс валют)( Вот пример http://1kk.su/game/lineage2/buy/ ). Если робота будет хорошо, то гдето в течении 2 недель закажу еще модуль оплаты.