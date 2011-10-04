Только для тех, кто заглядывал внутрь IP Board. Нужно портировать базу ipb v2.3.6 (ID: 23010) на IP.Board v3.1.4 (ID:31007) и доприкручивать новый скин. По оплате и времени ...
Доработка проекта на Аsp.net 4.0 ms sql 2008
Ищу пару, дизайнер+веб программист
Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0, Ms sql 2008.
И взять на обслуживание. Есть бюджет.
Приветствуется исполнительность, пунктуальность по срокам.
Есть бюджет, готов обсуждать формы сотрудничества.
Желательно Украина.
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