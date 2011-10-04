Доработка проекта на Аsp.net 4.0 ms sql 2008

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Ищу пару, дизайнер+веб программист

Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0, Ms sql 2008.

И взять на обслуживание. Есть бюджет.

Приветствуется исполнительность, пунктуальность по срокам.

Есть бюджет, готов обсуждать формы сотрудничества.

Желательно Украина.

ASP.NETSQL
14 лет назад
Nikosiy
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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