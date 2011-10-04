Разработка выпадающего меню для Joomla 1.5

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Добрый день!

Необходимо разработать модуль выпадающего меню. Краткое ТЗ в приложении.

От Вас цена и сроки.

Спасибо!

Joomla
14 лет назад
drdimaz
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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