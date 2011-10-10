Нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок237 просмотров

нужен скрипт такой чтобы мог выводиться сколь угодно раз в разных местах на одной странице счетчик отсчета обратного времени

и чтобы везде считал из разных источников данных

пример можно посмотреть на сайте biglion.ru (отсчет обратного времени действия акции)

14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Aevien
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Владимир прекрасно справился с заданием!

Заявки фрилансеров

Aevien
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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