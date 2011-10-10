нужен скрипт такой чтобы мог выводиться сколь угодно раз в разных местах на одной странице счетчик отсчета обратного времени

и чтобы везде считал из разных источников данных

пример можно посмотреть на сайте biglion.ru (отсчет обратного времени действия акции)