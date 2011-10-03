Мини-карта сайта

хочу сделать карту сайта, но так как сайт большой, хочу взять только 100 урлов самыъ ходовых, готовых программа с такой функцией не нашел

задача: из списка урлов сделать список ссылок, где якорем будет текст из тега титл на соответствующей странице

или подсказать готовую программу, которая вытащит титлы и сделает карту сайта из моего списка